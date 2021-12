Parlamentares aprovam rombo nas contas públicas de R$ 159 bilhões

O Congresso Nacional concluiu na noite desta terça-feira, 5, a votação do Projeto de Lei (PLN) 17/17) que estabelece uma nova meta fiscal com a rejeição dos últimos dois destaques ao texto, que restaram ser apreciados após as mais de 11 horas de trabalho da última quarta, 30, quando o texto base da matéria havia sido aprovado. Com a sinalização positiva ao texto, o rombo nas contas públicas para 2017 e 2018 foi ampliado para R$ 159 bilhões. Originalmente, o déficit primário estava previsto em R$ 139 bilhões e R$ 129 bilhões, respectivamente.

Um dos destaques rejeitados era de autoria da senadora Ângela Portela (PDT). O dispositivo determinava a aplicação no orçamento de recursos em saúde em total equivalente à Emenda do Teto de Gastos mais taxa de crescimento populacional do IBGE. Colocada em votação nominal, foi rejeitado por 223 a 39.

O outro destaque que faltava era de outro parlamentar petista, o deputado Bohn Gass (PT-RS). A emenda do congressista garantia que, no Orçamento de 2018, os recursos destinados à educação em 2017 fossem corrigidos pela inflação acumulada no ano mais taxa de crescimento do PIB. O mecanismo, no entanto, também foi rejeitado pelo plenário do Congresso Nacional.

Apesar da tentativa de obstrução da oposição, a matéria ficou pouco mais de duas horas em análise. Agora, o texto segue para sanção presidencial.

