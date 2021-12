Parceria viabiliza a recuperação de 3 mil km de estradas na Bahia

O governador Rui Costa assinou nesta quarta-feira, 24, contratos em regime de consórcio para recuperação de mais de três mil quilômetros de estradas baianas em 126 municípios do estado. Os presidentes de oito consórcios participaram da cerimônia, realizada no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado, no Centro Administrativo da Bahia. No total, somando parcerias já em execução, são dez consórcios abrangendo 160 cidades.

“Vamos seguir aquele ditado que diz ‘a união faz a força’. Nós já estamos avançados com os consórcios de saúde e agora pretendemos avançar com esses de infraestrutura. Queremos aumentar o número de máquinas nesse processo e contratar os consórcios também para realizar pequenas intervenções dentro das cidades, como reparo de asfalto, por exemplo. O custo desse modelo é muito menor e, por isso, podemos atender mais municípios e, consequentemente, beneficiar mais pessoas”, diz Rui.

Os oito contratos firmados são com os consórcios: Mata Atlântica; Chapada Forte; Território do Sisal; Território do São Francisco; Municípios do Oeste da Bahia; Alto Sertão; Bacia do Jacuípe; e Território de Irecê. Mais de 500 km de estradas já têm intervenções asseguradas por meio de parceria com os consórcios Portal do Sertão (203,8 km) e Vale do Jiquiriçá (304,7 km), que totalizam 34 municípios.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, os contratos para os serviços simplificados serão controlados por cada município, descentralizando as ações do governo e agilizando o processo de conservação e manutenção das estradas. “Nada melhor que os próprios gestores de cada cidade para orientar e fazer o controle das obras que precisam ser feitas. Esse modelo é uma ferramenta moderna que garante mais eficiência e menor custo na execução dos serviços de infraestrutura”.

Resistência

Durante o evento, o governador Rui Costa disse que, apesar da crise, “a Bahia não ficará de joelhos e não se deixará asfixiar”. “Nós continuaremos de pé e sendo admirados no país inteiro”, disse Rui Costa. “Muitos se perguntam como é que eu estou conseguindo fazer tanto com tão pouco e tão rápido. Não há segredo, apenas muito trabalho. Juntos nós vamos superar as dificuldades e haveremos de orgulhar muito o povo da Bahia”, afirmou.

O governador disse ter proposto uma reunião com os governadores do país para discutir uma solução para tirar o país da crise. “Quem ama o Brasil, quem de fato está na política por amor às pessoas, não pode ter apego ao cargo. Se a eleição for antecipada, eu topo abreviar o meu mandato porque acima dos meus interesses políticos estão os interesses do povo baiano e brasileiro”.

