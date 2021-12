Parceria facilita acesso ao microcrédito para empreendedores informais

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), lançou ontem o programa Família Empreendedora, voltado para empreendedores informais e de baixa renda da capital baiana. Por meio do Crediamigo, programa de microcrédito do BNB, será disponibilizada linha de financiamento com valores entre R$ 100 a R$ 15 mil, atendendo a moradores de comunidades carentes e que não dispõem de outras formas de alavancar seus negócios.

O lançamento aconteceu durante a reinauguração do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Valéria. Presente à cerimônia, o prefeito ACM Neto e a titular da Semps, Tia Eron, explicaram como o programa vai funcionar. Segundo a prefeitura, a iniciativa será uma forma de acesso dos cidadãos cadastrados nos 28 Cras da cidade às linhas de crédito para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), favorecendo sua autonomia socioeconômica.

O prefeito destacou que esta é uma forma de aproximar as políticas sociais da prefeitura dos moradores de Valéria. "Este é um assunto levado a sério em Salvador, e temos um volume importante de investimentos na área. E esse trabalho, hoje liderado pela secretária Tia Eron, só nos ajudou a reforçar a estrutura de apoio às pessoas mais pobres e suas comunidades. A parceria com o Banco do Nordeste veio para coroar este trabalho, numa ação que será estendida para iniciativas maiores, como um embrião de um dos eixos do Salvador 360", ressaltou.

"Nossa ideia é que a assistência às famílias seja emancipatória, de forma a evitar que as pessoas recebam benefícios pelo resto da vida, fazendo, ao contrário, com que desenvolvam meios de sustento", afirma a secretária Tia Eron.

De acordo com Antônio Jorge Guimarães, superintendente do Banco do Nordeste na Bahia, "o acesso ao microcrédito vai depender da maturidade de cada empreendedor e do histórico de cada um. Em linhas gerais, o valor médio de investimento por empreendedor na capital baiana é de R$ 1.600, e as condições iniciais que o BNB solicita é que haja um aval solidário, que é a formação de grupos para avalizar a cessão de crédito, com cada empreendedor sendo responsável por garantir o aval do outro", disse.

"Além disso, é necessário que o interessado não tenha qualquer restrição de crédito e já atuar na área por, no mínimo, seis meses, mesmo de forma informal, como doceiras, costureiras, vendedor de picolé, bares", destacou Guimarães.

Segundo o superintendente do BNB, cerca de R$ 22 milhões foram investidos pelo banco em Salvador, entre janeiro e agosto deste ano. A instituição prevê ainda investimentos da ordem de R$ 400 milhões nos próximos anos. O atendimento do BNB nos Cras será semanal, por meio de oficinas que incluem informações técnicas da ação e orientações sobre formação de preços, definição de público-alvo, estratégias de divulgação dos produtos e importância das embalagens.

