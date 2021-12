Paralisação de médicos afeta 460 mil na Bahia

O primeiro dia da paralisação de médicos, nesta quarta-feira, 10, não revelou transtornos visíveis, apesar de oferecer potencial prejuízo a cerca de 460 mil usuários de sete planos de saúde na Bahia. Prevenidos pelo anúncio do movimento, feito há uma semana, conveniados evitaram ir a consultórios e clínicas, resultando na reduzida movimentação na busca de consultas ou exames. Mesmo assim, avisos sobre o movimento foram afixados à entrada das instituições de saúde.

"Eu fui avisada da paralisação, mas trouxe a minha filha para uma consulta particular", afirmou Janaína da Mota, que buscará o ressarcimento do valor de R$ 100. Mas, com base na orientação do Procon, a iniciativa de Janaína foi precipitada. "Os consumidores devem exigir das operadoras soluções alternativas para cada caso, exigindo o protocolo de atendimento", informou a assessoria de imprensa do órgão.

"Se o beneficiário do plano de saúde quiser marcar uma consulta, deve solicitar o agendamento por intermédio da operadora, que está obrigada a garantir atendimento. Se a operadora não fornecer alternativas e o consumidor pagar a consulta, poderá requerer o reembolso", orienta o Procon.

Médicos suspenderam o atendimento a sete planos de saúde comercializados na Bahia. A medida durará 10 dias. Atendimentos de urgência e emergência são mantidos. Os planos suspensos para exames, cirurgias e consultas são o Hapvida, Amil/ Medial, Sulamérica, Cassi, Petrobras, Geap e Golden Cross. A categoria exige recomposição dos honorários, formalização de contratos e pouca interferência de operadoras na indicação dos procedimentos.

Sem propostas - Após uma reunião da qual participaram representantes do Procon, Ministério Público, OAB, usuários de planos e médicos de diversas especialidades, nesta quarta-feira, à tarde, a coordenadora da comissão estadual de honorários médicos, Débora Angeli, diz que as operadoras não apresentaram propostas razoáveis e que o movimento continua. "A Golden Cross propôs reajustar valores com base em uma tabela em desuso desde 1992", disse. "A Sulamérica não fez propostas. A Petrobras quer cumprir uma liminar de abril deste ano, o que já é sua obrigação legal", diz a médica.

