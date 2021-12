Para todos os gostos: ovos tradicionais e artesanais são apostas para a Páscoa

Não dá para comemorar a Páscoa sem chocolate no cardápio. Mais popular e incrementado do que nunca, o ovo produzido com o doce, é sem dúvidas, o alimento característico da data. Segundo pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 103,9 milhões de brasileiros vão às compras nesta Páscoa. O número, que chega a um total de 69% de consumidores, é superior ao do ano passado, que foi de 57%.

E o comércio de alimentos investiu com força total para atender os consumidores. Na rede Perini, cerca de 4 mil quilos de chocolates deram origem a 17 mil ovos e a dois novos itens, uma produção 5% superior à de 2018. A fim de surpreender os clientes, além dos produtos tradicionais, a empresa lançou o Ovo Sagarana de 300gr, feito com chocolate 61% cacau; e o Ovo Ruby, de cor rosada e sabor frutado.

Da Perini, Ovo Ruby é uma opção para quem busca sofisticação

Especialista em bolos e doces em geral, a franquia baiana Bolos das Meninas também está bastante otimista com as vendas. “Aumentamos a produção em 20% com relação a 2018. A data é uma das épocas mais movimentadas do Bolos das Meninas”, explica Danielli Guimarães, responsável pela área financeira da empresa, que também vende ovos de Páscoa.

Além das gôndolas

Além das grandes empresas, quem também aproveita a Páscoa para faturar são os microempreendedores. Entre sabores novos e os já consagrados, a confeiteira Carolina Cristo de Souza é uma das que buscam aumentar a renda através dos ovos artesanais.

“Venho acompanhando o crescimento dos ovos artesanais de colher e, há 3 anos, os pedidos só aumentam. Aqueles ovos clássicos de supermercado já perderam uma parcela do mercado para os caseiros. Investir em publicidade, recheios diferentes e em uma bela embalagem fazem toda a diferença”, afirma Carol.

A "Cenourinha" foi a criação da Carol para atender quem busca presentear com economia

Um dos ovos mais populares entre quem garimpa chocolate para presentear são os chamados 'ovos de colher'. Diferente do tradicional, ele combina um ou mais recheios na casca de chocolate. Na maioria das vezes, o sabor é personalizado pelo próprio cliente e, como o próprio nome diz, a iguaria deve ser consumida com uma colher.

Economia na cesta

Embora a procura por ovos seja grande, a busca pela economia é maior ainda. O consumidor precisa ficar atento pois, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), o preço dos ovos de Páscoa subiu 10,22% em 2019, em comparação com 2018. A alta refletiu especialmente nos ovos de até 100g, que registraram um aumento de mais de R$ 10 reais.

O arte-finalista Elias Pereira é um dos que querem economizar na compra do ovo. Para presentear a namorada, a estudante Fran Portugal, ele pretende investir numa opção artesanal.

“Procuro sempre os ovos artesanais, pois o preço costuma ser mais em conta. Além disso, é ótimo movimentar os pequenos negócios de amigos e conhecidos, que buscam uma renda extra nesse período”, conta.

O arte-finalista Elias busca ovo mais em conta para presentear a namorada, Fran Portugal

Da inovação de sabores à criação de produtos novos, o que vale mesmo é segurar a clientela. Em 2018, a Bolos das Meninas foi pioneira em criar o exótico ovo da páscoa salgado. Quem optar por substituir o de chocolate por eles, encontra nos sabores fumeiro com banana da terra, carne do sol e o recém-lançado bacalhau. Outra forma de diminuir os custos é, ao invés do ovo, investir em um dos bolos de Páscoa, o que fica mais em conta, sobretudo para aqueles que precisam presentear a família inteira.

Carol, por sua vez, foi além do ovo e investiu em uma novidade mais barata para chamar a clientela. Para esse ano, ela criou a chamada “Cenourinha”, uma espécie de cone recheado. “A Cenourinha é um item mais barato que atende todos os gostos e bolsos. Acredito que, pela situação atual do país, as pessoas substituem esses itens mais caros por produtos mais baratos”. Cada unidade sai a R$ 4.

Já a Perini continua focando no sabor dos chocolates altamente selecionados, entre eles tipos produzidos na Bahia. Além do lançamento do Ovo Ruby, a marca oferece ainda a possibilidade de customizar os ovos de Páscoa. É possível escrever mensagens ou o nome da pessoa que será presenteada na casca do ovo e, até mesmo, colocar presentes no interior. De qualquer forma, seja artesanal ou de grandes empresas, tanto para cliente quanto para vendedor, todos concordam que o que vale mesmo é tornar a data especial.

*Sob a supervisão da jornalista Thaís Seixas

