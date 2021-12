Para Lula, mundo vai à falência se países ricos não estimularem consumo

>> G20 inicia cúpula com a difícil missão de solucionar a guerra cambial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou nesta quinta-feira, 11, que os países ricos devem estimular o consumo interno, como fizeram as nações emergentes, pois "o mundo vai à falência", caso o incentivo às exportações seja vista como única forma de sair da crise.

Ao contrário das nações emergentes, que adotaram políticas expansivas durante o auge da crise financeira internacional, "os países ricos, que têm uma margem de manobra menor sobre o consumo (...), fizeram uma contenção do gasto", afirmou o presidente do Brasil.

"Mas se eles (os países desenvolvidos) não consumirem e se quiserem apostar apenas nas exportações (como mecanismo para sair da crise), o mundo vai à falência", advertiu Lula antes do início da reunião de cúpula do G20.

O presidente também destacou que o comércio mundial depende diretamente do consumo nas nações desenvolvidas. "Todo mundo quer ganhar mais com mais exportação. E não é possível apostar apenas nisto", completou Lula, em uma entrevista coletiva antes da reunião de cúpula do G20.

Ao chegar em Seul, para a reunião do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo), o presidente voltou a criticar o que chamou de "guerra cambial", travada principalmente por Estados Unidos e China. "Os países emergentes não suportam ser responsáveis pelo consumo e pela produção ao mesmo tempo", disse, antes de pedir um acordo no G20 para ações de consenso destinadas a corrigir os desequilíbrios cambiais que afetam o comércio mundial.



Solução - Lula foi consultado sobre a alternativa de uma cesta de moedas para substituir o dólar como moeda de referência, e disse que o Brasil trabalha nesta possibilidade com China, Rússia e Índia, países componentes do Bric.



"Desde o ano passado estamos discutindo no BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), para fazer comércio em nossas moedas. Isto é fácil de falar, mas estamos tão acostumados a trabalhar com o dólar que há medo de fazer algo novo", afirmou.



"Mas o dólar não pode continuar sendo uma moeda de referência se é feito por apenas um país. Tem que haver outras possibilidades de referência", concluiu o presidente brasileiro.



Lula aconselhou ainda o governo de sua sucessora Dilma Rousseff, que assume em 1o de janeiro, a buscar aumentar o comércio exterior do país e disse que o governo precisam atuar como "mochileiro".



"A gente não venderá, se ficar em Brasília chorando. A gente tem de colocar nossos produtos como se estivessem em uma mochila", disse o presidente, de acordo com a agência estatal.



Guerra cambial - Ao lado do presidente Lula durante a entrevista, o ministro da Fazenda Guido Mantega, que criou o termo "guerra cambial", advertiu que se o G20 não alcançar um acordo que permita evitar as manipulações cambiais, o mundo seguirá para um "protecionismo comercial".



"Se o desequilíbrio cambial não for contido, os países que têm excesso de dólares deverão adotar medidas defensivas de controle de capital", completou Mantega, em referência às decisões anunciadas pelo ministério da Fazenda para tentar conter o fluxo de capitais especulativos que buscam no Brasil melhores rendimentos do que em mercados tradicionais de países ricos.



"Há países que procuram desvalorizar suas moedas para que as mercadorias fiquem mais baratas e melhorar suas exportações", declarou, citando China e Estados Unidos.

