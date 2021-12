Pão vai ficar mais caro com a alta do dólar

Panificadoras de Salvador estão reduzindo a margem de lucro e adiando o reajuste do pão francês com receio de queda das vendas. A expectativa de aumento atingiu todo o mercado com a escalada do dólar, que chegou a atingir R$ 4,145 na quinta-feira, 24, e fechou em R$ 3,974 na última sexta, 25.

O motivo de preocupação vem do fato de que 70% do trigo consumido no país vem do exterior, principalmente da Argentina, Estados Unidos, Rússia e Canadá.

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Salvador (Sindipan), Mário Augusto Pithon, aumentar o preço do pão francês na conjuntura atual da economia brasileira seria um "tiro no pé" porque impactaria diretamente nas vendas.

"O mercado todo está segurando o aumento de custos. Temos a responsabilidade de não aumentar preços de uma hora para outra. Perdemos também um pouco, mas estamos fazendo sacrifícios para conter o preço", afirma Pithon. O sindicato estima que as padarias tenham sofrido queda de até 30% nas vendas este ano.

Caso o dólar continue em tendência de alta, o presidente do Sindipan acredita que o aumento seja inevitável no início do próximo ano. "Acredito que o reajuste vai ser em janeiro, porque é o período que sabemos que vai ter aumento de mão de obra. Nesse período é a data-base de setor e esperamos aumentos de até 10% da mão de obra. Não tem condição de absorver esse custo. Se dependesse de mim, esperaria até janeiro", diz Mário Augusto Pithon.

A Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip) se pronunciou defendendo que não há motivos para o aumento do pão, tendo em vista o cenário atual do mercado de trigo. "A Abip e os panificadores entendem que um eventual aumento dos preços do pão acarreta perda no volume de vendas. Desta forma, o setor tem procurado absorver os aumentos evitando uma queda maior nas vendas das padarias", diz trecho da nota.

Salvador

Mesmo com o aumento de custos, que vão desde o preço da farinha até o custo da energia e do gás, a maioria das panificadoras ouvidas por A TARDE afirma manter o mesmo preço no pão francês nos últimos seis meses. Os panificadores temem que um aumento de preços leve as pessoas a preferirem redes de supermercados às padarias.

Mesmo com a notícia de que a saca de farinha vai aumentar de R$ 94 para R$ 100 já na segunda-feira, o proprietário da panificadora Delitutti, no bairro de Caminho de Areia, Maurício Villas Boas, afirma que aqueles que ainda têm estoque vão insistir em manter o preço para não espantar consumidores.

"Quem comprava dez pães hoje está comprando cinco. Na casa das pessoas não sobra mais o pão do dia seguinte para fazer a torrada ou farinha de rosca. Estão comprando a conta certa. O empresário vê suas vendas caindo, quem tem estoque vai segurar o máximo que puder, na esperança do dólar baixar e os preços serem reduzidos", afirma

O proprietário da Padaria Andrade, em Cosme de Farias, afirma que até os moinhos não repassaram grandes percentuais de reajuste da farinha aos panificadores. "Todos estão segurando os custos, diminuindo a margem de lucro e sobrevivendo. Como todas empresas, as margens caíram", diz Andrade.

