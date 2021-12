Pane em operadora de telecomunicações revolta clientes

Uma pane da operadora de telecomunicações GVT, ocorrida durante a manhã desta quarta-feira, 31, deixou muitos usuários revoltados.

A empresa oferece serviços de TV por assinatura, Internet e telefonia, que passaram por problemas em diversas partes do País.

Muitos clientes, que não conseguiram utilizar os canais de atendimento da empresa, demonstraram insatisfação nas redes sociais. Por meio de sua conta no Twitter, a usuárua Vivi Carmo, por exemplo, explicou que não conseguia acessar alguns sites por causa da conexão.

Ela reclamou para o perfil @gvt_suporte de que estava há cerca de 30 minutos no telefone à espera do atendimento. "Fui super mal atendida por uma funcionária do suporte que bateu o telefone na minha cara dizendo que o problema não era de vocês (GVT)", reclamou.

O internauta Icaro Souza também passou pelo mesmo problema. "Simplesmente não consegue carregar nenhuma página, estou tendo que usar a 3G do celular, é o que está me salvando hoje", escreveu.

Por conta das reclamações, a GVT ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. As denúncias contra o serviço também foram divulgadas no Facebook.

Como resposta, a empresa questionou individualmente os clientes sobre quais os problemas passados por eles, entretanto não divulgou nenhuma nota oficial sobre a pane.

Confira algumas reclamações dos internautas:

Gvt ta tao ruim q é um dos assuntos principais do tt — Beatriz Queiroz (@biaqueirozovb) July 31, 2013

#GVT acordou após uma manhã adormecida, deixando todos sem conexão. — Jadeh Vieira (@jadehvieira) July 31, 2013

@gvt_suporte ta de palhaçada… é pelo menos 3 vezes por semana com a internet caindo por várias horas seguidas #GVT @gvtoficial — Wilker Lúcio (@wilkerlucio) July 31, 2013

@gvt_suporte Simplesmente não consegue carregar nenhuma página, estou tendo que usar a 3G do celular, é o que está me salvando hoje. — Icaro Barreto (@Icarobarreto) July 31, 2013

