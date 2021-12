Palestra aborda o conforto e o benefício de ser uma mãe empreendedora digital

Que conciliar trabalho e maternidade é algo desafiador, isso todo mundo já sabe. Agora imagine aliar essas atividades sendo dona do seu próprio negócio? É sobre essa temática que Luana Lídio, mentora da Escola Online de Empreendedorismo Digital para Mães, falará no dia 28, a partir das 22h, no Ciclo de Palestras online de lançamento do Livro Empreendedores Digitais do Século XXI.

Os interessados em participar do evento podem adquirir o ingresso no valor simbólico de R $5,50 e realizar inscrição na plataforma Sympla. O Livro Empreendedores Digitais do Século XXI reúne histórias de vários empreendedores que por meio digital encontraram uma forma de divulgar seu trabalho e também de ajudar outras pessoas.

Além do livro Empreendedores Digitais do Século XXI, Luana Lídio compartilha sua história e ensinamentos sendo coautora também em A Arte da Liderança Empreendedora e o Coaching, no capítulo O Empreendedorismo Materno Como Opção de Carreira.

