País perde 39 mil vagas formais em setembro

O Brasil perdeu 39.282 vagas formais de emprego em setembro deste ano, num resultado pior que o registrado no último mês de agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira, 26. Em agosto, o saldo foi negativo em 33.953, ante 86.543 no mesmo mês de 2015.

O saldo negativo de setembro é menor do que o registrado no ano passado, quando foram fechados 95.602 postos no mesmo mês, registra o Caged.

Na Bahia, de acordo com as informações do cadastro sistematizadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a Bahia contabilizou um saldo negativo de 331 postos de trabalho com carteira assinada em setembro de 2016. Este resultado expressa a diferença entre o total de 43.850 admissões e 44.181 desligamentos.

A Bahia (-331 postos) ocupou a 6ª posição no saldo de postos de trabalho dentre os estados nordestinos e a 14ª posição no Brasil, em setembro de 2016. No acumulado do ano, o saldo de postos fechados é de 683.597 pela série. No acumulado dos últimos 12 meses, o País encerrou setembro com 1.599.733 vagas formais a menos.

Na Bahia

Segundo a SEI. o saldo registrado em setembro foi maior que o contabilizado ao mesmo mês de 2015 (-4.360 postos) e que o de agosto de 2016 (-2.322 postos), incluindo as declarações fora do prazo.

No mês pesquisado foram contratadas 1.142.797 trabalhadores e demitidos 1.182.079. O saldo ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro. Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso na comparação com o mesmo mês em 2015.

Na Bahia, cinco segmentos tiveram saldo negativo: construção civil (-1.341 postos), indústria de transformação (-1.279 postos), agropecuária (-569 postos), serviços industriais de utilidade pública (-70 postos) e extrativa mineral (-62 postos). Em compensação, três setores mostraram resultados positivos: serviços (2.461 postos), comércio (484 postos) e administração pública (45 postos).

No acumulado dos últimos nove meses, seis setores registraram saldos negativos: serviços (-19.756 postos), seguido por comércio (-14.866 postos), construção civil (-12.665 postos), indústria de transformação (-1.603 postos), extrativa mineral (-820 postos) e serviços industriais de utilidade pública (-777 postos).

Os setores que apresentaram saldo positivo foram: agropecuária (5.931 postos) e administração pública (2.589 postos).

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes que tiveram os menores saldos de empregos em setembro de 2016, destaca-se Feira de Santana (-511 postos), Candeias (-423 postos) e Amargosa (-403 postos). Resultados positivos foram registrados em Lauro de Freitas (698 postos), Casa Nova (508 postos), Juazeiro (422 postos) e Salvador (338 postos).

