Página da Caixa na internet foi atacada por hackers

Uma das páginas da Caixa Econômica Federal (CEF) na internet foi atacada nesta quinta-feira, 02, por hackers.

Trata-se de uma parte interna do site, com informações sobre o banco, que foi retirada do ar pela própria instituição após o ataque.

A Caixa informou que o problema não afetou o internet banking, área na qual os clientes fazem suas operações bancárias, por isso não houve comprometimento de dados nem da segurança dos correntistas.

O banco não confirmou a autoria do ataque nem o seu conteúdo.

