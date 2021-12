Pagamento do PIS/Pasep 2017-2018 começa nesta quinta-feira

Inicia-se nesta quinta-feira, 27, o pagamento do abono salarial PIS-Pasep 2017-2018. Será deposito inicialmente o PIS de quem nasceu em julho. No caso do Pasep, será liberado o dinheiro dos servidores públicos com final da inscrição 0.

O calendário de pagamento segue até o primeiro trimestre de 2018. Esse ano será pago o PIS de quem nasceu entre julho e dezembro. Os nascidos entre janeiro e junho vão receber no ano que vem. O prazo final para saque do abono é 29 de junho de 2018.

O benefício tem o valor que varia de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2016.

Tem direito ao abono quem recebeu, em média, até dois salários mínimos e trabalhou com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano passado. Também é necessário estar inscrito no PIS/Paseo há pelo menos 5 anos.

>> Veja o calendário do PIS

>> Veja o calendário do Pasep

Imagens: Reprodução

