Pagamento do IPVA com desconto segue até esta terça

Os motoristas que possuem veículos com placas de final 1 e 2 têm até esta terça-feira, 11, para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automores (IPVA) com desconto de 5%, em cota única.

De acordo com informações da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), também é possível parcelar o pagamento em até três vezes. O vencimento da primeira parcela para carros com placa de final 1 foi nesta segunda, 10. Para para os com final 2 é nesta terça.

Para realizar o pagamento, basta apresentar o número do Renavan nos caixas do Bradesco, Banco do Brasil (ou seus correspondentes bancários) e do Bancoob.

O contribuinte pode verificar o valor do imposto e outras informações no site da Sefaz ou pelo telefone 0800 071 0071.

adblock ativo