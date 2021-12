Pagamento do abono salarial para 97.963 baianos começa nesta terça

Começa nesta terça-feira, 20, o pagamento do abono salarial calendário 2018/2019, ano-base 2017, para trabalhadores nascidos no mês de novembro. Somente na Bahia, 97.963 beneficiários vão receber o montante de R$ 74.056.275,00. Os valores individuais variam de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o tempo de trabalho durante o ano passado.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, em todo o país, serão pagos R$ 1.308.040.671,00 para 1.790.337 trabalhadores. O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo Atendimento ao Cidadão, no telefone 0800 726 0207.

Os pagamentos são realizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, a partir de julho, quando teve início o período de saques. Os recursos de todos os beneficiários ficam disponíveis até 28 de junho de 2019.

O benefício é destinado ao trabalhador inscrito no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos, que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disto, é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2017.

Os trabalhadores que possuem o Cartão do Cidadão e senha cadastrada podem sacar o valor em uma casa lotérica, ponto de atendimento Caixa Aqui ou terminais de autoatendimento da Caixa.

Outra opção é retirar o benefício em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação. O trabalhador com vínculo a empresa pública possui inscrição PASEP e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.

Calendário 2017/2018

Os trabalhadores que não sacaram o Abono Salarial PIS/Pasep calendário 2017/2018, ano-base 2016, que terminou em 29 de junho, ainda podem realizar o procedimento até 28 de dezembro de 2018.

