Pacote gera perda de 10 mil vagas em cursos do Senai e Sesi

Caso o novo pacote fiscal do governo seja aprovado, haverá redução de 30% dos recursos federais repassados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Social da Indústria (Sesi), o que significa menos 10 mil vagas de ensino disponíveis. Segundo Cleber Borges, gerente de comunicação do Sistema FIEB, os cortes serão de R$ 32 milhões ao ano para o Senai Bahia e menos R$ 43 milhões destinados ao Sesi Bahia.

No Senai-Ba, as vagas comprometidas são dos cursos de educação profissional. Serão cancelados investimentos em 12 escolas de Formação Profissional no interior do Estado, além dos investimentos para expandir as unidades existentes, totalizando R$ 90 milhões nos próximos 3 anos. "Isso significará interromper o futuro de jovens que, em sua maioria, têm nesses cursos sua única chance de acesso ao emprego em um cenário de crise", comenta o diretor regional do Senai, Luís Breda.

No Sesi-Ba, o corte nos recursos resultaria na desativação do Ensino Fundamental e fechamento de unidades nas áreas de Educação e Saúde, Lazer e Cultura, bem como o comprometimento na construção e ampliação de novas unidades. "É uma perda enorme para os trabalhadores, seus dependentes, e micro e pequenas empresas", lamentou o superintendente do Sesi-BA, Armando Costa.

A iniciativa foi anunciada no pacote econômico do governo federal, no último dia 14.09.

