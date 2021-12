Pacote de medidas foi bem recebido pelo empresariado

O pacote de medidas anunciado nesta terça-feira, 24, pelo governo foi bem recebido pelo empresariado, que viu neste primeiro movimento da nova gestão um sinalizador positivo para o resgate da confiança na economia.

"A princípio, são medidas que vêm ao encontro das expectativas do setor produtivo como um todo, especialmente quando se fala em contenção de gastos e na exploração do pré-sal, que é uma situação comum no mundo todo, mas que no Brasil, pela exigência de aplicação de 30% por parte do governo, tornou-se completamente inviável em função da situação atual e, naturalmente, da necessidade de o governo ter recursos para aplicar em outras áreas", disse o presidente do Centro das Indústrias da Bahia (Cieb), Reginaldo Rossi.

Para Rossi, em linhas gerais, as medidas já trazem um resultado mais imediato: a perspectiva do empresariado de um maior otimismo para a economia brasileira. "O que podemos dizer agora é que vamos torcer para dar certo, porque o setor produtivo e os empregos no Brasil estão precisando de uma expectativa positiva nesse momento", afirmou.

Já o vice-presidente da Fieb, Carlos Henrique Gantois foi mais contido: "Infelizmente, o fato é que o cenário de instabilidade política ainda existe no país, sobretudo quanto ao futuro do governo Temer, mas independentemente do que venha ocorrer, é importante que o governo federal acene, sim, com medidas focadas no controle dos gastos públicos, sem que seja cogitado qualquer aumento de impostos, sobretudo porque o setor produtivo já vem sendo penalizado pela alta carga tributária do país".

Gantois disse que os empresários locais precisam estar atentos para que o corte de gastos não implique em prejuízos em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. "No caso da Bahia e Nordeste, é preciso que o governo garanta recursos para os projetos de infraestrutura ", frisou.

