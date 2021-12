Ovos de Páscoa mais leves pesam mais no bolso do consumidor

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), após manter-se praticamente estável no ano passado, o preço médio dos ovos de Páscoa subiu 10,22% em 2019, em comparação com 2018. A alta foi puxada, principalmente, pelos ovos com até 100g, que registraram aumento de mais de R$ 10 reais (40,52%). O levantamento levou em consideração preços coletados até a primeira semana de abril de ovos de diversos tamanhos, do nº 9 até o nº 20, que variam de 100g a 400g.

“Geralmente, os ovos de menor gramatura são aqueles que possuem os brindes e brinquedos, que é o que mais atrai as crianças. Para quem costuma consumir esse tamanho de ovo, e não quiser pagar mais caro este ano, uma opção é comprar barras e bombons, que ficaram mais baratos”, analisou Igor Lino, pesquisador do FGV IBRE.

Os dados mostraram que os Bombons e Chocolates tiveram aumento médio de 5,24%, segundo o IPC-10, nos últimos 12 meses (entre maio de 2018 e abril de 2019). Porém, na comparação de abril com março deste ano, o preço dos Bombons e Chocolates registraram queda de 3,61%.

“Enquanto os ovos de até 100g têm um preço médio de R$ 36, as barras de mesma gramatura têm um preço seis vezes menor. Mas os ovos têm um apelo emocional e agradam mais os pequenos. Se os pais forem comprar, a dica é definir um valor máximo para o gasto e combinar com as crianças. Elas escolhem e ainda aprendem um pouco de educação financeira”, explicou Lino.

adblock ativo