Ovos de Páscoa estão 7,6% mais caros este ano

Este ano, presentear com ovos de chocolate está, em média, 7,6% mais caro que no ano passado. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apontam ainda que, no mesmo período, barras, tabletes e bombons subiram apenas 5,4%.

"O preço dos ovos de Páscoa é puxado para cima por causa da maior sofisticação dos brinquedos e adereços. Alguns vêm até com jogos eletrônicos", aponta o diretor de economia e pesquisa da Abras, Flávio Tayra.

A demanda pelos ovos de Páscoa é o que inflaciona o preço do chocolate, dizem especialistas. Enquanto em uma rede de supermercados uma barra de chocolate de 170g de uma determinada marca custa R$ 5,79, a versão desse chocolate em ovo de Páscoa, com 215 g, custa R$ 26,99. A grama do chocolate no formato de ovo custa 36 vezes mais.

Procura - A maioria das grandes redes de supermercados em Salvador está em fase final de arrumação das araras dos ovos de Páscoa. A coordenadora institucional do Proteste, Maria Inês Dolci, recomenda que os consumidores comecem desde já a observar preços e modelos.

"É bom conhecer as várias opções que o mercado oferece. O ideal é ir ao supermercado fazer a compra já sabendo o que quer", recomenda. Segundo ela, os preços dos chocolates com maior procura costumam subir com a proximidade da Páscoa.

Para economizar, a dica é anotar todos os preços em uma lista e sair comparando os valores. A TARDE pesquisou alguns ovos de Páscoa em duas grandes redes de supermercados e a variação entre eles foi de cerca e R$ 3.

Na loja virtual de uma rede de lojas de departamento, o mesmo produto foi encontrado custando R$ 6 a menos que o produto mais barato das redes de supermercados.

Ao comparar o preço dos ovos, o consumidor deve se guiar pelo peso do chocolate e não pelo tamanho. Maria Inês alerta que a indústria de chocolates não tem um padrão da relação tamanho e gramatura. A reportagem de A TARDE encontrou variação no peso dos ovos de mesmo tamanho até mesmo em produtos do mesmo fabricante.

Há outros detalhes que também devem ser observados. Condições de armazenamento, como temperatura e limpeza são fundamentais para uma boa compra. Deve-se também estar atento a datas de validade e integridade da embalagem, certificando-se que ela não tenha furos ou amassados. As mesmas regras são válidas para compras de ovos caseiros. Nesses, é recomendável visitar a cozinha e provar o alimento antes de comprar.

