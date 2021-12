Nesta Páscoa, os ovos de chocolate estão, em média 3,4% mais caros do que na Páscoa passada, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Ainda assim, é quase impossível resistir as carinhas das crianças ansiosas pela chegada do “coelhinho” ou a deixar alguém que você gosta absurdamente feliz em ganhar um mimo em forma de ovo ou algum chocolate!

Pensando nisso, separamos alguns itens, dos mais baratos aos mais caros, para ajudar na escolha dos presentes que você pretende dar nesta Páscoa (confira galeria abaixo)! Antes, algumas regrinhas já batidas, mas que sempre vale a pena relembrar:

- Compare sempre: a diferença de preços entre uma loja e outra chega a absurdos 300%. Pesquisar é essencial!

- Faça uma listinha das pessoas que você pretende presentear e mantenha o controle sobre ela!

- Inove: na casa tem mais de três crianças? Compre uma cesta com vários ovinhos e divida entre elas.

- A pessoa está de dieta? Não dê chocolates! Nem mesmo os ditos lights ou sem açúcar são indicados porque tem alto teor de gordura.

Ovos de Páscoa: confira opções dos mais baratos aos mais caros | Foto: Divulgação/ATarde

