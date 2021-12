Outlet Premium Salvador vai ganhar espaço para eventos

A partir de novembro começa a funcionar a Arena Premium Salvador, um novo espaço de eventos, localizado nas dependências do centro de compras Outlet Premium Salvador, na Estrada do Coco.

Com um investimento de R$ 5 milhões feito pela Indústria Brasileira de Infláveis Nautika e execução da representante comercial no Nordeste, a Tao Engenharia, o local foi projetado para sediar atividades de entretenimento e sociais, lançamentos de produtos, formaturas, congressos, feiras, fóruns e palestras.

Mário Rodrigues, diretor da Tao Engenharia, diz que o projeto da arena inclui uma grande tenda com 2.400 m², com capacidade para até cinco mil pessoas, climatizada, isolamento acústico, áreas para praça de alimentação, oito baterias de sanitários e 1.624 vagas de estacionamento.

Rodrigues explica que a tenda tem possibilidade de funcionar durante 10 anos, é um espaço versátil e adaptável aos projetos elaborados pelos produtores dos eventos. Ele destacou que a frente da operacionalização da Arena Premium Salvador está a Nautika Eventos, uma empresa com 40 anos no mercado e contratos de montagens na Copa do Mundo de 2014, Rock in Rio, Natal Luz de Gramado, além da Olimpíada Rio 2016.

