Outlet Premium Salvador será inaugurado na próxima terça

Comprar itens de marcas consagradas a um preço bem mais em conta agora vai ser possível para os consumidores da capital baiana e região metropolitana. Pelo menos é essa a promessa do grupo General Shopping Brasil, que vai inaugurar na próxima terça-feira, 1º de outubro, o Outlet Premium, no km-12,5 da Estrada do Coco.

A General estima que a média de descontos nos produtos será de 53%, mas esses podem chegar a 83% sobre as lojas tradicionais das marcas presentes no outlet.

O espaço de 120 mil metros quadrados vai ser ocupado por 80 lojas. Nike, Calvin Klein Jeans, Lacoste, Asics, Ellus, VR, Animale, Richards, Polo USA e Le Lis Blanc são algumas das marcas presentes no empreendimento.

O local pretende receber quatro milhões de pessoas por ano, das classes A, B e C. A aposta é baseada no potencial turístico de Salvador e da Linha Verde.

Salvador recebe anualmente cerca de dois milhões de visitantes e o litoral norte, cerca de 600 mil pessoas.

A área de influência do Outlet Premium engloba 4,6 milhões de residentes, sendo 900 mil das classes AB, com demanda anual de moda de R$ 1,9 bilhão.

Expansão - O empreendimento vai ser inaugurado com duas semanas de atraso. De acordo com a General Shopping Brasil, a inauguração foi postergada em uma decisão conjunta com os lojistas, para que os consumidores pudessem ter um maior estoque disponível.

A General iniciou suas atividades em 1989 e hoje está entre as líderes do ranking nacional de shopping centers, com 14 shoppings tradicionais pelo Brasil.

Pioneira em outlets desse tipo no País, inaugurará na terça-feira a terceira unidade do Outlet Premium.

A primeira funciona desde 2009 em São Paulo. A segunda foi inaugurada em Brasília em julho de 2012.

O outlet da Estrada do Coco será o primeiro na região Nordeste.

O grupo General Shopping tem quatro projetos em andamento no setor: Outlet Premium Rio de Janeiro; Parque Shopping Sulacap, na zona oeste do Rio; Parque Shopping Maia, em Guarulhos; e o Parque Shopping Atibaia, em Atibaia.

