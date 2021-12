Outlet Premium Salvador distribui 5 mil cupons de desconto neste fim de semana

O Outlet Premium Salvador, localizado na Estrada do Côco, em Camaçari, irá distribuir cerca de 5 mil cupons de desconto durante o sábado, 29, e o domingo, 30. Para retirar o cupom, é preciso ir até o SAC do shopping, que fica ao lado da loja Chilli Beans.

A ação será feita em comemoração pelo aniversário de cinco anos de funcionamento do centro comercial, celebrado na próxima segunda-feira,1. Dentre os 100 estabelecimentos que estarão participando, estão opções de marcas nacionais e internacionais como Calvin Klein, Asics, Lacoste, New Era, Off Premium e New Balance.

