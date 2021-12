Operários de estaleiro protestam devido a demissões; veja

Cerca de mil trabalhadores do estaleiro Enseada Indústria Naval realizam, na tarde desta quinta-feira, 11, uma passeata pelo centro comercial de Salvador em protesto contras as 470 demissões que ocorreram essa semana no empreendimento, situado no município de Maragogipe, Recôncavo Baiano. A empresa é gerenciada pelo Consórcio Estaleiro Paraguaçu (CEP), formada pela Odebrecht, OAS e UTC tendo como principal cliente a Sete Brasil. As quatro empresas estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato e têm vários executivos presos.

A CEP anunciou que as demissões devem atingir mil operários até o fim do mês atribuindo as dispensas ao corte no fluxo de recursos para o estaleiro determinado pela Sete Brasil. Diante das demissões, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav) decretou greve por tempo indeterminado e organizou a manifestação que segue em direção à sede da Petrobras, no bairro do Itaigara, em Salvador.

O carro de som puxa como principal palavra de ordem "Não, não, não, não à demissão". Os trabalhadores também levam faixas de protestos. Numa delas está escrito: "Operação Lava Jato, sim. Empregos e direitos pelo ralo, não". Nos discursos ao longo da caminhada, sindicalistas "conclamam" a população a defender o investimento, considerado um dos maiores do Estado nos últimos anos que gerou até o momento cinco mil empregos. "Esse investimento não pode ser interrompido", disse um dirigente do Sintepav. Outro reclamou que os operários não podem pagar pelos "erros" dos dirigentes das empresas. Os trabalhadores pedem "solução já" para o problema.

O Consórcio Estaleiro Paraguaçu está investindo R$ 2,6 bilhões na instalação do estaleiro. As obras estão 80% concluídas. O CEP assinou contrato de US$ 7 bilhões com a Sete Brasil para construir seis sondas para a exploração do pré-sal. O CEP diz estar na expectativa que, "em curto prazo, a situação seja normalizada e o fluxo de pagamentos retomado pelo seu principal cliente".

Biaggio Talento Operários de estaleiro protestam devido a demissões; veja

Veja mais imagens da passeata:



<GALERIA ID=19699/>

adblock ativo