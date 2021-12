Operadores de carga e do turismo aguardam investimentos no porto

Empresários baianos que operam com cargas, bem como os que atuam na área de turismo receptivo no estado, aguardam com expectativa pela assinatura, a partir da próxima semana, dos contratos para ampliação das operações do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador, gerido pela empresa Wilson Sons, e de concessão do terminal de passageiros. O equipamento já foi leiloado em maio por R$ 8,5 milhões, e arrematado pelo consórcio Contermas.

Segundo assessores mais próximos ao governo, a assinatura dos dois contratos está entre as primeiras medidas a serem tomadas pelo presidente Michel Temer, assim que voltar da viagem à Índia e ao Japão, que se estende até a próxima sexta-feira, 21.

Os contratos que destravam o porto baiano estariam entre os anúncios de grande porte na área de logística já programados na agenda do presidente.

Cruzeiros

No caso do terminal de passageiros, a nova estrutura, fruto de um investimento de R$ 50 milhões, começou a ser testada no último final de semana, com o início da temporada de cruzeiros. A expectativa tanto da Codeba quanto do trade turístico é de que a nova estrutura do terminal, aliada à gestão privada, façam diferença na captação de novos roteiros de cruzeiros que incluam Salvador, sobretudo, caso seja confirmado um novo cenário de retomada da economia.

“A crise financeira sempre afeta no bolso do brasileiro, principalmente com cortes nas programações de férias e ou passeios”, disse o presidente da Codeba, Pedro Dantas, em nota divulgada pela assessoria de comunicação do órgão. Os R$ 50 milhões de investimentos pelo próprio governo no terminal já teriam começado a dar os primeiros resultados, antes mesmo da entrada em operação do consórcio Contermas: crescimento em 5% do número de turistas de cruzeiros a visitar a capital baiana.

Devem passar pelo Porto de Salvador até o final da temporada, em abril de 2017, 155 mil passageiros. No mesmo período da temporada anterior (2015/2016), foram 148 mil pessoas. São, agora, 58 navios previstos, sendo que três partindo de destinos internacionais. Somente entre os cruzeiros oriundos do exterior, como Tenerife, na Espanha, e Dacar, no Senegal, serão 8 mil turistas desembarcando no porto baiano.

Com a gestão privada, espera-se ampliar o número de passageiros por temporada dos atuais 155 mil para, pelo menos, 175 mil. Em relação ao terminal de passageiros, a Codeba explica que, com a privatização, a companhia só vai participar apenas “do processo de atracação e desatracação das embarcações, cabendo a administração e gestão do equipamento ao grupo Contermas”.

Pelo edital, o arrendatário se compromete com os investimentos de infraestrutura no local, estimados em cerca de R$ 7 milhões. A Contermas ainda teria que pagar a Codeba um valor mensal de arrendamento que, na soma do período de concessão por 25 anos , equivale a R$ 34,5 milhões, em valores atuais.

