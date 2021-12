Operadora inaugura depósito no Polo nesta quarta

A Operadora Logística Salvador vai inaugurar nesta quarta-feira, 15, no Polo Petroquímico de Camaçari, o Depot Salvador. O empreendimento prevê investimentos que podem chegar a R$ 12 milhões e a geração de cem empregos diretos até 2016, quando as duas etapas já estarão implantadas, em área total de 75 mil m².

A estrutura vai servir para armazenar, transportar e fazer a manutenção de contêineres de empresas exportadoras. O diretor comercial, Marcelo Grimaldi, ressalta a proximidade da unidade com as fábricas do Polo e os armadores (operadores de navios comerciais) como o grande diferencial.

Diferencial

"Fizemos um estudo e conseguimos ver que os depots estavam próximos ao porto ou à BR. Trazemos um diferencial inovador e estamos sentindo a aceitação das empresas", diz.

O superintendente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), Mauro Pereira, diz que essa proximidade é importante por proporcionar maior economia aos donos das cargas. "Ela chega mais segura ao seu destino e isso evita perdas", diz. "Mas precisamos de outras unidades. Em logística, o Polo ainda precisa muito de investimentos".

Com 28 anos de atuação em logística e transportes, a empresa paulista já possui uma filial em Feira de Santana e agora aposta em Camaçari para crescer em meio à crise econômica.

"Estar na Bahia nos agrega bastante. Estamos acreditando muito no mercado baiano", frisa Marcelo Grimaldi.

Contratos

Até agora, o Depot já tem cinco contratos, um deles com a Bahia Cellulose. Grimaldi acredita que resultados comerciais mais expressivos poderão vir ainda em 2016. Nesta primeira fase de funcionamento foram investidos R$ 5,5 milhões, em uma área de 50 mil m², com a capacidade mensal de armazenagem de 2.500 contêineres ao mês e meta de atingir, brevemente, a marca de 4.500 contêineres.

