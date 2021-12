Operadora do Corinthians tem plano a partir de R$ 1

O Corinthians lançou nesta sexta-feira, 9, a +Smartimão, uma operadora de telefonia móvel virtual. Com opções de planos variados, o torcedor poderá escolher entre pacotes de R$ 0,99 com 30 MB de internet ou, ainda, usar 5GB de internet ao mês e ter ligações ilimitadas para outros clientes da +Smartimão e da operadora Vivo por R$ 190,99.

Para colocar a operadora em prática, o Corinthians firmou parceria com a MVNO MAIS, empresa especializada em juntar marcas e operadoras para a criação de operadoras virtuais. Nesse sistema, uma empresa pode vender chips e planos de telefonia móvel, sem precisar se preocupar com a infraestrutura de telecomunicações - tarefa que cabe a uma operadora parceira. No caso da Smartimão, será a Vivo, usando sua rede para conectar os torcedores.

Todos os planos são pré-pagos. Usuários poderão encontrar o chip por meio do site oficial e nas lojas oficiais do clube, a Poderoso Timão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

