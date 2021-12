Operador é condenado a 14 anos de prisão no Reino Unido por manipulação de taxas

Um júri britânico condenou Tom Hayes, um ex-operador dos bancos UBS e Citigroup, pela tentativa de fraude da taxa interbancária de Londres (taxa Libor), a primeira condenação criminal de um indivíduo por manipulação dessa taxa.

Hayes, um matemático levemente autista que recebeu o apelido de "Rain Man" (homem sombrio) de seus colegas bancários, foi sentenciado em um júri nesta segunda-feira, 3, a 14 anos de prisão.

O ex-operador, um britânico de 35 anos, trabalhou em Tóquio durante o período em que cometeu seus crimes e foi acusado, em junho de 2013, por conspirar para tentar fraudar o sistema financeiro. Ele foi condenado em todas essas acusações.

A condenação é uma grande vitória para o Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido, que assumiu a investigação do caso e descreveu as acusações de manipulação da taxa Libor como a principal prioridade da agência. Também representa uma vitória simbólica para as autoridades em outras partes do mundo, que há sete anos investigam o caso.

O júri iniciou suas deliberações em 27 de julho, após um julgamento que durou quase nove semanas.

Autoridades americanas e britânicas retrataram Hayes como o líder de um esquema internacional para manipular o índice de referência, que serve de base para quase todas as operações de juros, desde hipotecas a gigantes empréstimos corporativos. O objetivo do esquema era melhorar a rentabilidade das posições de negociação dos bancos.

Em Londres, vários ex-corretores que supostamente conspiraram com Hayes serão julgados a partir de setembro. Eles se declararam inocentes.

Hayes, que foi transferido para Tóquio em 2006 pelo UBS, rapidamente se tornou um dos operadores de elite do mercado. Ele gerou centenas de milhões de dólares em receitas para o UBS com negociações por meio de instrumentos complexos conhecidos como swaps de taxas de juro. No final de 2009, transferiu-se para o Citigroup, de onde foi demitido em setembro de 2010, já sob a suspeita de manipulação da taxa Libor.

Seu caso foi seguido de perto pela mídia, como o primeiro operador que levado a julgamento por manipulação da taxa Libor.

Em 2013, Hayes passou a cooperar com as investigações, declarando-se culpado e testemunhando contra seus supostos co-conspiradores. Como parte desse processo, ele deu 82 horas de entrevistas gravadas aos investigadores, nas quais ele repetidamente admitiu que ele havia agido de forma desonesta.

