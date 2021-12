Operação transporta equipamento ao Polo de Camaçari

Trazidos da China de navio, quatro silos (armazéns) que equiparão o complexo acrílico da Basf foram transportados neste domingo, 26, da Base Naval de Aratu até o Polo Industrial de Camaçari. O comboio deixou o local por volta das 7 horas da manhã e chegou ao Polo à noite.

Os silos chegaram à Base Naval na última quinta-feira, onde foram descarregados até o dia do transporte, já que no domingo o fluxo de veículos na vias é menos intenso. Cada equipamento mede entre 4,9 e 5,8 metros de altura e pesa de de 13 a 23 toneladas. O material contém nitrogênio pressurizado para evitar qualquer tipo de contaminação ou umidade.

A operação envolveu mais de 50 profissionais. Além da equipe de logística e transporte, o carregamento contou com o apoio da Marinha do Brasil, do governo do estado, do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), das polícias rodoviárias Estadual e Federal, das prefeituras de Salvador, Simões Filho, Camaçari e Dias D'ávila, e das concessionárias Bahia Norte e Via Bahia, além do suporte técnico da Coelba e da empresa de telefonia Oi.

Energia

Devido às características da carga, em alguns pontos foi necessário desligar temporariamente as redes de telefone e energia elétrica para que os veículos trafegassem sem danificar a fiação elétrica.

"A parte mais delicada de uma operação como essa é a negociação com órgãos e comunidades envolvidas, tudo para causar o menor impacto possível", afirmou Sergio Ferni, coordenador de logística da WorleyParsons, empresa responsável pelo planejamento do transporte do equipamento.

Anunciado em 2011, o Complexo Acrílico que está sendo construído no Polo terá três fábricas - ácido acrílico, acrilato de butila e polímeros superabsorventes. A planta fornecerá matérias-primas prioritariamente para as indústrias de tintas, químicos para construção, adesivos, fraldas e absorventes higiênicos.

