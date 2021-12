Operação Carne Fraca já afeta o setor atacadista

Com movimento anual médio de R$ 9,5 bilhões, o setor de distribuição atacadista da Bahia já sente a queda nas vendas no estado de produtos dos frigoríficos citados nas investigações da Operação Carne Fraca.

“Estamos avaliando os percentuais, mas já dá para antecipar nesses primeiros dias que sucederam a divulgação da operação pela Polícia Federal que há uma desaceleração do consumo, e grande”, afirmou na quinta-feira, 23, em visita ao Grupo A TARDE, o presidente da Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia (Asdab), Antônio Cabral Filho.

“Lado positivo”

A entidade chegou a divulgar nota de repúdio “à forma exageradamente midiática”, como frisou Cabral Filho, da divulgação das investigações de corrupção e demais irregularidades na produção dos grandes frigoríficos de atuação nacional, afetando também toda a cadeia produtiva da distribuição.

O lado positivo, segundo a entidade, é que o mercado agora abre brecha também para os pequenos e médios fornecedores do estado, que, antes, sofriam com a concorrência das empresas citadas na operação.

“Muitas vezes, grandes empresas, em geral de outros estados, encontram facilidades tributárias para explorar o mercado baiano, mesmo quando podemos oferecer produtos de melhor qualidade junto a fornecedores baianos de menor porte”, ressalta o presidente da Asdab, que já se tornou conhecido no setor por exigir da Fazenda estadual mecanismos que promovam uma maior proteção da atuação das empresas locais.

Só no setor de distribuição, são cerca 600 empresas na Bahia, aproximadamente 250 associadas à entidade. Elas empregam cerca de 100 mil pessoas, de acordo com dados da Asdab.

“Sofremos também a concorrência com grandes grupos de atacarejo, muitas redes nacionais, por exemplo, e é por isso que precisam distribuir políticas que não representem reserva de mercado, mas que protejam as empresas baianas da concorrência desleal”, diz o empresário.

Fórum nacional

As questões tributárias que impactam o setor serão um dos temas do fórum nacional da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad), que chega à terceira edição, sendo realizado agora pela primeira vez em Salvador. “É o resultado do nosso crescimento no associativismo nos últimos anos”, destacou Cabral Filho.

O evento será aberto na noite desta sexta, 24, no Hotel Deville, em Salvador, onde segue até domingo, reunindo os principais líderes empresariais do setor de todos os estados brasileiros.

“Não estava previsto inicialmente em pauta, mas não teremos como não tratar dos impactos da Operação Carne Fraca”, revelou o diretor-executivo da Asdab, Fernando Oliveira.

Na programação oficial, reforma tributária e estratégias para maior competitividade serão o tema principal do evento.

