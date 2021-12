Opep reduz previsão para demanda de petróleo para 2013

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu sua previsão de crescimento da demanda mundial por petróleo em 40 mil barris de petróleo por dia para 2013 devido ao consumo fraco em países industrializados no primeiro trimestre. No mês passado, o grupo, que produz mais de um em três barris consumidos a cada dia ao redor do mundo, já tinha reduzido sua previsão para a demanda mundial em 10 mil barris por dia.

No entanto, a organização projeta que a economia mundial deverá precisar 89,67 milhões de barris por dia neste ano, o equivalente a uma alta de 840 mil de barris por dia em relação ao ano passado.

Embora pequena, a redução da estimativa é sintomática das contínuas preocupações da Opep sobre a fragilidade das economias da zona do euro. As duas tentativas no mês passado de assegurar um acordo de socorro para o Chipre provocaram especulações sobre uma saída da ilha da zona do euro, ressaltando a amplitude dos possíveis perigos para a região. As informações são da Dow Jones.

adblock ativo