ONS vai reforçar energia para final de Avenida Brasil

O Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão que coordena a operação da energia elétrica no Brasil, prepara um esquema especial para esta sexta-feira, 19, quando acontece o último capítulo da novela Avenida Brasil. Segunda o operado, haverá folga na geração das usinas e nas linhas de transmissão para dar conta do aumento súbito do consumo de energia elétrica que acontece normalmente após um grande evento, como finais de novela e Copa do Mundo.

Em julho, a novela aumentou o consumo de energia em 4.400 megawatts em 8 minutos. O recorde pertencia ao final do Caminho das Índias, em 2010, com 4.200mw. Para se ter uma ideia, 4 mil mw é a carga do Estado do Paraná ou da cidade do Rio de Janeiro. É como se, em oito minutos, todo mundo de um destes locais usasse energia ao mesmo tempo. Isso acontece porque, após o folhetim, as pessoas costumam retomar suas atividades como tomar banho, abrir a geladeira e acender outras luzes das casas.

