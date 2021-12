Oitenta empreendimentos esperam nova Louos

Pelo menos 80 empreendimentos residenciais, comerciais e de hotelaria aguardam uma definição do Tribunal de Justiça da Bahia sobre a as revisões da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador.

Em sessão plenária anteontem, a corte decidiu pela inconstitucionalidade das leis aprovadas em 2011, durante a gestão do ex-prefeito João Henrique. Contudo, ainda não há uma decisão final sobre o pedido de modulação (flexibilização) dos efeitos da inconstitucionalidade feito pela prefeitura de Salvador e pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

Caso a corte endosse o voto do desembargador José Edivaldo Rotondano, que acatou três pontos do pedido de modulação, os empresários terão que decidir se aguardarão os novos projetos de lei de revisão da Louos e do PDDU, ou se adequarão os empreendimentos ao marco legal atual - o PDDU de 2008 e a Louos de 1984.

Em seu voto, o desembargador deixou de fora da modulação dos efeitos pedidos de ampliação de gabarito (altura) para construção de hotéis na orla, para empreendimentos no entorno da Fonte Nova e em corredores viárias como as avenidas Bonocô e São Rafael.

Entre os empreendimentos estão pelo menos sete hotéis em áreas de orla - em Ondina, Rio Vermelho, Jardim de Alá, Patamares e Stella Maris. Um deles é o projeto de um hotel e um apart-hotel na área do Salvador Praia Hotel, em Ondina. A área foi adquirida pelo grupo Moura Dubeux há quase cinco anos e, desde então, os empresários aguardam uma resolução do ordenamento jurídico.

Além de hotéis, também há projetos de edifícios residenciais, shoppings e supermercados que também estão em compasso de espera.

Críticas

Presidente da Associação das Empresas do Mercado imobiliário da Bahia (Ademi), Nilson Sarti afirma que o setor esperava uma flexibilização mais ampla da inconstitucionalidade da Louos e PDDU. Mas aconteceu o contrário.

"Ficamos surpresos com esta modulação mais restritiva. É um cenário que vai inibir novos investimentos e inviabilizar o parque hoteleiro da orla", afirma.

Na rota oposta, o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seccional Bahia, Daniel Colina, critica a manutenção do processo de implantação da Linha Viva.

"Somos contra. Será uma via que vai gerar forte impacto para comunidades como Saramandaia", destaca Colina. A entidade participou do julgamento como um dos "amigos da corte".

O setor hoteleiro, que via com reservas a construção de novos hotéis da capital baiana, achou pertinente a não inclusão dos novos empreendimentos na modulação.

"Salvador não precisa de novos hotéis. A cidade ganhou 4.500 novos leitos desde 2011, ampliando nossa capacidade hoteleira em 15%", afirma José Manoel Garrido, presidente da Associação Brasileira da Industria Hoteleira na Bahia (ABIH-BA).

Nova lei

O prefeito ACM Neto comandou pessoalmente ontem a primeira reunião do Grupo de Trabalho criado para elaborar os novos projetos de revisão da Louos e PDDU.

Além do prefeito, formam o GT membros do núcleo duro da gestão: os secretários José Carlos Aleluia (Urbanismo) e Albérico Mascarenhas (Casa Civil), o superintendente da Sucom, Sílvio Pinheiro, e a procuradora-geral Luciana Rodrigues.

adblock ativo