Oi restabelece serviço de chamadas após falha

Usuários da telefonia Oi enfrentaram dificuldades para usar o serviço de chamadas móveis em Salvador e Região Metropolitana (RM) neste sábado, 9, quando não foi possível receber ou fazer chamadas. O problema só foi solucionado por volta de 19h, segundo nota enviada pela operadora (confira abaixo). O problema não afetou o pacote de dados para acesso à internet, nem a telefonia fixa.



A internauta Andrea Leitão foi uma das afetadas com a falha. "Estou tendo muitos problemas com a Oi. Meu celular simplesmente não funciona. A sorte que tenho outra operadora. Muita gente liga para meu Oi e não consegue se comunicar comigo. Então, eles têm de ligar para minha outra operadora", contou Andrea, em comentário na página do Portal A TARDE no Facebook.

O empresário Fábio Rodrigues também enfrenta transtornos: "Tenho telefone em duas operadoras, mas a Oi que uso para efetuar ligações. Então, estou sem ter como ligar para ninguém. Só não fiquei completamente incomunicável por conta da outra operadora".

Internautas chegaram a questionar a operadora por seu perfil no Twitter, mas a empresa não respondeu às críticas dos consumidores.

@digaoi ninguém consegue fazer uma ligação aqui em Salvador no Engenho Velho da Federação, tem alguma informação? - Serginho Müller (@sergiomuller10) 9 agosto 2014

Meu cel da @digaoi está fora ar... Junto com, aparentemente, todos em Salvador... - Lucas Furtado (@lucasslf) 9 agosto 2014

Os usuários também não conseguiram se comunicar com os canais de comunicação da Oi com seus clientes pelos telefones *144 e 1057.

Em nota, a assessoria da Oi informou que "equipes técnicas da companhia foram acionadas e atuaram no local". Segundo a operadora "uma falha técnica na central telefônica de Bolandeira ocasionou dificuldades no serviço de telefonia movel 2G em parte de estado da Bahia e, no serviço de 3G, em todo o estado".

Você enfrentou problemas com a Oi? Comente!

adblock ativo