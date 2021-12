Oi investiu R$ 102 milhões na Bahia no 1º semestre

A Oi investiu mais de R$ 102 milhões na Bahia no primeiro semestre de 2016. A operadora está priorizando investimentos em suas redes de telecomunicações como uma das estratégias do plano de transformação operacional da companhia para melhoria da qualidade do serviço aos clientes em todas as regiões.

No período, foram ampliados ou modernizados 209 sites de telefonia móvel e 37 novos sites foram implantados no estado. A companhia também instalou 7.552 novas portas para o serviço de banda larga fixa.

Os sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel. A Oi oferece cobertura 4G em Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Salvador e Vitória da Conquista.

TV paga

O serviço de TV por assinatura da Oi contabilizou 12.349 adições líquidas de clientes somente em junho, o que representa um crescimento de 19% nas adições em relação ao alcançado pela operadora no mês anterior. Na Bahia, a Oi conquistou 1.209 clientes.

A Oi anunciou em junho o pedido de recuperação judicial, incluindo no processo um total de R$ 65,4 bilhões em dívidas.

