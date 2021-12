Oi investe R$ 53 milhões para melhorar serviços na Bahia

Maior operadora wi-fi do Brasil, com 52 mil pontos de acesso na Bahia, a Oi investiu no primeiro trimestre do ano R$ 53 milhões no estado. O foco da companhia, segundo o executivo, tem sido a expansão da rede local e a melhoria da qualidade dos serviços. A Oi também entrou forte no mercado de TV por assinatura via satélite.



Qual o investimento que a Oi está fazendo na expansão de sua rede no Brasil?

Estamos planejando investir entre R$ 5 bilhões e R$ 5,5 bilhões na rede em 2014, o que representa um investimento muito forte em qualidade dos serviços, quer seja em telefonia fixa, em celular, banda larga e, sobretudo, em televisão, que nós reposicionamos a nossa oferta em televisão.



Como se deu esse reposicionamento?

Nós fizemos uma parceria estratégica com a rede Globo, que colocou a Oi, hoje, como a empresa que tem maior capacidade satelial (DTH - direct-to-home) do Brasil. Tanto que nós estamos levando 46 canais regionais, ou seja, canais que têm maior proximidade com as populações. Estabelecemos uma parceria em Salvador e estamos desenvolvendo em HD em 417 municípios, não só com a TV Bahia como a TV Santa Cruz. São televisões com programação voltada para os baianos e que, através da Oi TV, podem ver essa programação em HD em praticamente todo o estado.



E em relação à telefonia móvel na Bahia?

Só neste primeiro trimestre, investimos R$ 53 milhões para aprimorar principalmente a qualidade dos serviços. Estamos, portanto, cumprindo o nosso compromisso com o cliente. Já temos um resultado extraordinário desse investimento, que é a queda de 20% nas reclamações registradas na Anatel por clientes da Oi. Estamos investindo muito na capacitação dos nossos colaboradores, na introdução de um sistema de melhoria da qualidade de serviço das equipes técnicas que estão em campo.



Houve contratação de mais profissionais?

Aumentamos em 49% o número de colaboradores na Bahia, sobretudo para a área mais técnica, para reforçar a infraestrutura operacional e de serviço. Para a atender a parte de vendas própria para o segmento de pequenas e médias empresas, foram contratados 448 profissionais em 11 cidades, incluindo Salvador. Em todo o país, esse movimento resultou na contratação de 5,2 mil técnicos para atender à gestão da planta interna (centrais de telecomunicações, equipamentos de transmissão, plataformas de dados, rede móvel, etc.).



A inauguração de mais uma loja da Oi, ontem, está dentro dessa política de expansão?

A nova loja que estamos inaugurando no Shopping Iguatemi vai, precisamente, ser mais um espaço não só para atender os clientes que querem comprar produtos, mas também prestar melhores serviços.



Em relação à Copa, havia uma projeção do governo de que o Brasil ofereceria uma boa cobertura de 4G pelas telefônicas e essa meta, tudo indica, não será atingida. Como estão os investimentos da Oi para este serviço e porque a meta governamental não foi atingida?

Há duas situações aí. Uma é a oferta de 4G nas cidades, e a outra tem a ver com a infraestrutura dos estádios. O que tem a ver com as cidades não tem nada a ver com a Copa, mas com as metas da Anatel que nós estamos cumprindo. Já temos 80% de cobertura 4G em Salvador e estamos estendendo para todo o estado. Feira de Santana receberá a rede 4G, já presente em 24 municípios, até o fim deste mês, assim como outras 20 cidades baianas com mais de 50 mil habitantes.



E quanto aos serviços de telecomunicações dentro dos estádios?

No que diz respeito à Copa, nós estamos fazendo todo o esforço no sentido de que as populações tenham acesso aos serviços. Agora, são questões mais complexas que não envolvem só as operadoras, como os próprios estádios (negociações comerciais para instalação de equipamentos e uso do espaço para cobertura dos sinais). A única responsabilidade não é só da telecom, mas estamos trabalhando, também, para que ninguém fique sem falar durante a Copa.

adblock ativo