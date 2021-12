Odebrecht e Microsoft miram em tecnologia aplicada à construção

A Odebrecht Engenharia e Construção e a Microsoft assinaram um acordo na última segunda-feira, 17, para viabilizar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções conjuntas em prol do desenvolvimento de tecnologia utilizada em canteiros e obras de engenharia. A assinatura do memorando aconteceu na sede da Microsoft no Brasil.

Segundo a Odebrecht, a parceria vai possibilitar o desenvolvimento de produtos que já estão em fase de criação, como o vídeo analítico (video analytics), que funciona por meio do aprimoramento de um algoritmo capaz de interpretar as imagens captadas por câmeras de segurança. Em um canteiro de obras, a ferramenta pode detectar um movimento fora do comum e, desta forma, evitar acidentes.

De acordo com a empresa, a expectativa é que o vídeo analítico comece a ser utilizado de forma imediata no Brasil, adequando as exigências às especificidades de cada obra. Até o fim do primeiro trimestre de 2019 a aplicação deve estar introduzida em, ao menos, um canteiro de obras no país.

"A estrutura de segurança dessa obra muda completamente porque você não estará fazendo isso só em determinados momentos, mas em 100% do tempo", afirma Paula Bellizia, presidente da Microsoft Brasil.

Já o diretor de Engenharia, Inovação e Sustentabilidade da Odebrecht, Carlos Hermanny Filho, afirma que os envolvidos no projeto estão “surpresos com o nível de ignorância que temos sobre o alcance da tecnologia disponível. É impressionante a infinidade de possibilidades que esta parceria traz em potencial de desenvolvimento de produtos”.

adblock ativo