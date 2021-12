Odebrecht arremata terreno da Ebal em Jaguaribe

A Odebrecht arrematou, com o lance mínimo de R$ 7,5 milhões, a sede de praia da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), localizada na rua Manoel de Oliveira Mendes, em Jaguaribe. O evento, organizado pela RJ Leilões, aconteceu às 10h30 no auditório da Ebal, no Vale do Ogunjá, Brotas.



"Tivemos algumas empresas interessadas, mas somente a Odebrecht compareceu e deu o lance inicial", disse Rudval Almeida, leiloeiro responsável pela venda do lote. A Ebal também abriu espaço via internet para compradores, mas nenhuma proposta online foi feita.



O terreno tem 5.285 m², com 857,60 m² de área construída, e será preparado para um empreendimento residencial de luxo, segundo Eduardo Pedreira, diretor de incorporação e construção da Odebrecht na Bahia.



"Estamos estudando o projeto, mas seguiremos o alto padrão de outras obras, como o Vale do Loire e Parque Tropical", afirmou Pedreira.



"O lote estava inutilizado há quase dez anos. Leiloamos o terreno para reduzir custos, como IPTU e seguranças. O objetivo é investir essa verba em projetos e atividades do governo", disse Eduardo Sampaio, presidente da Ebal.

