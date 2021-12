Ocupação hoteleira em Salvador chega a 100% no feriadão

Salvador volta a despontar como destino turístico na Semana Santa, atraindo turistas nacionais, mesmo em meio à crise econômica. De acordo com dados da seção baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-BA), a taxa de ocupação hoteleira média da cidade neste feriadão é de 70%, chegando a 100% nos hotéis dos bairros da Barra e Rio Vermelho.

Conforme explica o presidente da Abav-BA, José Alves, a taxa média não evoluiu muito em relação à Semana Santa do ano passado, mas há este ano um diferencial considerado fundamental para o setor: há mais este ano visita de turistas de maior poder aquisitivo.

É um fator que, conforme ressalta o presidente da Abav-BA, acaba sendo determinante para movimentar os demais segmentos da área de comércio e serviços, como shoppings e comércio de artesanato, além do impacto para bares e restaurantes. "É o visitante que estava acostumado a viagens internacionais e que agora volta à cidade disposto a gastar mais, na compensação da economia obtida ao negociar com operadores".

Segundo José Alves, os pacotes turísticos para a cidade sofreram queda nos preços de até 10%, seguindo uma tendência generalizada em todo o Nordeste. O empresário acredita, entretanto, que a opção dos visitantes pela capital baiana seja mesmo reflexo das campanhas que vem sendo feitas pelo trade turístico para que os brasileiros voltem à visitar a cidade, após as intervenções urbanas promovidas em alguns pontos turísticos, como trechos da orla.

"Estamos vendendo uma nova Salvador para quem já conhecia a cidade, e isso tem tido efeito", conta José Alves. Pelos registros da Abav-BA, os paulistas, mineiros e sergipanos lideram entre os turistas nacionais que mais estão conhecendo ou revisitando Salvador até segunda-feira.

O feriadão também tem registrado alta ocupação em outros destinos turísticos baianos: no litoral norte, chega a 100%. "No caso, mais um reflexo do turismo feito pelos próprios baianos, principalmente os provenientes de Salvador", como informa o presidente da Abav-BA. Segundo ele, na Chapada Diamantina, a ocupação até segunda-feira chega a 90%.

"Nota 8"

"Está sendo realmente um feriadão muito bom para o turismo e, se tivesse que dar uma nota, eu daria um 8, por conta da ocupação média 70%, sendo que, sem dúvida, ainda foram os receios por conta da crise econômica que impediram que atingíssemos uma nota 10", conclui José Alves.

"O problema agora é o pós feriado, quando voltaremos ao marasmo da nossa crise particular da falta de espaço, o q ue nos impede de também fazer acontecer o turismo de eventos na baixa estação", criticou. O presidente da Abav-BA engrossa o coro dos que cobram do governo estadual maior agilidade nas obras do centro de convenções. A previsão é para o início de 2017.

