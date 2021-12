Óculos virtuais já são vendidos em Salvador

Óculos que conectados ao smartphone podem permitir ao consumidor entrar e visitar um imóvel que tenha interesse em comprar ou alugar, com as mesmas perspectivas reais, mas sem sequer estar no local. O produto, que parece futurista, na verdade já existe e está à venda em Salvador, desde dezembro do ano passado, com preço sugerido pelo fabricante de R$ 799.

É o óculos de realidade virtual, lançado pela Samsung na Bahia, "a princípio com foco em programas de jogos e de conteúdo disponíveis na internet", explica o gerente de produto da Divisão de Dispositivos Móveis da Samsung, Renato Citrini.

Em São Paulo, a construtora Gafisa colocou à disposição dos clientes, no segundo semestre do ano passado, óculos da marca Rift nos estandes de dois empreendimentos imobiliários na capital paulista. O aparelho evita a peregrinação de quem está à procura da casa própria. Concorrente da Samsung na oferta dos óculos de realidade virtual, a Rift foi adquirida pelo Facebook em 2014.

Parceria com a BMW

Segundo Renato Citrini, da Samsung , a companhia foi, entretanto, a primeira no país a lançar, no varejo, um produto de realidade virtual de alta qualidade, aprimorado após três versões. Já foi inclusive firmada parceria com a BMW para que o consumidor possa experimentar o carro elétrico da montadora, usando os óculos de realidade virtual.

"Em outros países, existem casos de uso dos óculos, por exemplo, em crianças hospitalizadas, transportando-as para um ambiente mais divertido, como um parquinho infantil, o que contribui para amenizar os dias difíceis de uma internação e, consequentemente, para uma própria recuperação", conta Citrini.

Particularmente, ele usa o produto para "viajar" conhecendo novos países, virtualmente, mas com sensação tão real que dá até para tecer comentários em roda de amigos como se já tivessem estado, efetivamente, no país "visitado".

Citrini explica ainda que o produto que está à venda na capital baiana já é resultado de uma terceira versão, desde o lançamento nacional do Samsumg Gear VR em 2014. "Hoje, esse tipo de modelo, com essa qualidade, só é oferecido no Brasil pela Samsung", assegura Citrini.

O Gear VR é compatível com os seguintes aparelhos da Samsung: Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S7 e Galaxy S7 edge. A versão do produto que chega aos consumidores oferece conteúdos de entretenimento, cultura e educação.

