Obras de estaleiro em Maragojipe são paralisadas

O Consórcio Estaleiro Paraguaçu (CEP) vai encerrar as atividades nas obras do estaleiro de Maragojipe, no recôncavo baiano, neste sábado, 28. A informação foi divulgada pela Enseada Indústria Naval S.A. nesta terça-feira, 24. Cerca de 970 funcionários foram demitidos entre os meses de dezembro de 2014 e janeiro deste ano.

Em nota, a Enseada disse que o estaleiro encontra-se com 82% das obras físicas prontas e "tão logo o cenário de falta de liquidez vivido pela indústria naval brasileira seja superado, a própria Enseada retomará as atividades de finalização dos 18% restantes da obra".

A empresa informa ainda que apenas a montagem do superguindaste Goliath de 150 metros, o que equivale a um prédio de 50 andares, que tem a capacidade de içar blocos e megablocos com até 1.800 toneladas, seguirá normalmente até a sua conclusão, prevista para o mês de março de 2015.

Além da fabricação de navios, o Enseada atua na construção de plataformas e realiza manutenção, reparos e consertos, sobretudo nos municípios baianos de Maragogipe, Saubara, Salinas da Margarida, São Félix e Cachoeira.

adblock ativo