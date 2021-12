Obra do Restaurante dos Comerciários em shopping é suspensa

A obra do Restaurante dos Comerciários – que é subsidiado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc-BA) - dentro do Salvador Shopping foi suspensa pela Justiça. A desembargadora Márcia Borges Faria, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), atendeu ao pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel). A decisão foi publicada na noite desta terça-feira, 13.

Em nota, o advogado Cândido Sá, representante da Abrasel, explica que o projeto seria uma concorrência desleal com os outros restaurantes. "Estamos em um momento de crise econômica e social. O Sesc-BA, como fomentador da atividade dos comerciários, atenta contra sua própria finalidade ao estabelecer empreendimento com preços abaixo dos praticados no mercado, em total prejuízo à sobrevivência da atividade dos lojistas da praça de alimentação", afirma.

A assessoria de comunicação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA) disse que não irá se posicionar sobre o caso até a entidade ser notificada oficialmente da decisão pela Justiça. A assessoria da Sesc, por sus vez, disse que não estava ciente da situação e que iria buscar mais informações.

O presidente executivo da seção Bahia da Abrasel, Luiz Henrique Amaral, conversou com o Portal A TARDE e disse não ver sentido no projeto do Sesc. "Segundo eles (do Sesc), seriam servidas seis mil refeições por dia, de um restaurante subsidiado por um órgão que nós contribuímos financeiramente, já que um percentual da nossa folha de pagamento é direcionado ao Sesc. No final das contas, nós estaríamos subsidiando também. Além de quererem construir o estabelecimento no estacionamento do shopping, o que é inapropriado", explica.

