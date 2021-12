Obra de estaleiro recebe mais de mil toneladas em peças

Um navio com peças fundamentais para a operação do estaleiro Indústria Enseada Paraguaçu chegou na Bahia de Todos-os-Santos, nesta quinta-feira, 12. Foram trazidos quatro guindastes articulados, um guindaste para içamento do BOP e quatro pedestais. Juntas, as peças somam mais de mil toneladas.

Segundo informações do governo estadual, a embarcação segue ainda nesta quinta para o município de Maragojipe, onde está instalado o empreendimento. Ocupando uma área de 1,6 milhão de metros quadrados, as obras do estaleiro já estão com 82% de seu cronograma executado e a sua conclusão está prevista para o final deste ano.

Totalmente automatizada, a Indústria Enseada Paraguaçu conta com a mais alta tecnologia da construção naval. O empreendimento foi concebido para desenvolver projetos complexos de engenharia naval e processar até 36 mil toneladas de aço por ano.

