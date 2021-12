Obama tenta conter tensão de empresas de tecnologia

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama se reuniu com executivos de tecnologia nesta terça-feira, 17, para tentar aliviar as suas preocupações sobre as operações de espionagem da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês).

O encontro aconteceu um dia depois que um juiz federal declarou que o programa da NSA responsável pelas gravações telefônicas provavelmente viola a Constituição dos EUA.

Após a reunião, a Casa Branca emitiu um comunicado, informando que Obama disse aos executivos que acredita em uma internet livre e aberta.

A reunião na Casa Branca durou cerca de duas horas e incluiu vários executivos de empresas de tecnologia. Entre os participantes do encontro estavam o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente do Google, Eric Schmidt, a diretora de operações (COO, na sigla em inglês) do Facebook, Sheryl Sandberg e o presidente-executivo do Twitter, Dick Costolo.

"Nós apreciamos a oportunidade de compartilhar diretamente com o presidente os nossos princípios em matéria de fiscalização do governo. Nós lhe pedimos para avançar agressivamente com a reforma", disseram os executivos em uma declaração conjunta após a reunião.

