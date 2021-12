O Boticário vai finalizar fábrica em Camaçari no fim do ano

O Grupo Boticário, maior rede mundial de franquias de perfumaria, está construindo uma fábrica em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador.

A unidade, que já tem 30% das obras concluídas, entra em operação no último trimestre deste ano e representa um investimento de R$ 380 milhões.

A fábrica terá 65 mil m² de área construída, que poderá ser expandida, localizada em um terreno de 176 mil m², no km-13 da BA-535, na Via Parafuso.



Inicialmente vão ser produzidos 30 milhões de itens/ano das linhas de perfumaria e de cuidados pessoais (cremes, loções e xampus), mas há capacidade para atingir até 150 milhões anualmente.



O grupo também está construindo um centro de distribuição, a 90 km da fábrica, em São Gonçalo dos Campos, região metropolitana de Feira de Santana. O centro vai ter capacidade de expedir até 1.800 caixas/hora.



Esses dois investimentos somam R$ 535 milhões. A expectativa é que sejam gerados 529 empregos diretos. Somente para a fábrica haverá 315 contratações em 2013, 60% delas de mulheres.



De acordo com o gerente de operações do grupo, Giuseppe Musella, a ideia é unir a identificação com o produto e o detalhismo feminismo à oferta de oportunidades para as mulheres da região no Polo de Camaçari, onde prevalece a mão de obra masculina.



Musella afirma que a empresa vai usar força de trabalho local, embora a princípio seja necessário trazer funcionários do Paraná para treinamento da nova equipe.

Mercado - Essa é a segunda fábrica da empresa. A única, até agora, fica em São José dos Pinhais, interior do Paraná, onde a marca surgiu há 36 anos. A produção de 280 milhões de itens/ano inclui, além das linhas que serão produzidas na Bahia, as de maquiagem. A empresa tem um centro de distribuição no interior paulista.

O grupo, que compreende a franquia O Boticário, Eudora e Quem Disse, Berenice?, teve crescimento, em 2012, de 25% e faturamento de rede de

R$ 6,9 bilhões.



Ao todo são 1.080 lojas em todo Brasil, nas quais a cada quatro segundos um produto do grupo é vendido. O perfil do consumidor da rede são mulheres entre 25 e 40 anos, das classes C e D.



A Bahia enfrentou a concorrência de três estados, não revelados pelo grupo, para receber os empreendimentos. A infraestrutura do Polo e a disponibilidade do governo estadual em ajudar a escolher um terreno foram pontos positivos, mas Giuseppe Musella afirma que a escolha pelo Estado é principalmente estratégica.



Além de estar perto dos fornecedores do Sudeste, a Bahia melhora a logística da marca nas regiões Norte e Nordeste, nas quais o grupo tem obtido maior crescimento.



Um exemplo é Sergipe, onde as vendas de O Boticário cresceram 31,2% em 2012. Esse índice só é menor que o do Paraná (35,9%).

A Bahia, cujo crescimento foi de 18,6%, está à frente, por exemplo, da capital paulista em crescimento (17,3%).



Consumo - A marca está presente no Estado há 32 anos, onde possui o seu terceiro canal de vendas diretas, com 234 pontos. É ainda o terceiro maior mercado nordestino da rede.

Os estados do Norte-Nordeste consomem, hoje, 47,6% do mercado de perfumaria e 37,3% dos cosméticos. Os baianos são responsáveis por 9% da perfumaria brasileira. "O Nordeste é a região onde mais cresce o número de consumidores de produtos de higiene. Há projeções de que, em 2016, a região seja tão grande quanto São Paulo", diz Musella.



A empresária Joilma Freitas é franqueada há 22 anos de O Boticário. Ela possui quatro lojas na cidade de Camaçari e uma no município de Dias D'Ávila. Ela afirma que o perfil do consumidor mudou ao longo dos últimos anos na Bahia.



"A beleza não é mais vista em segundo plano, mas ao mesmo tempo o consumidor ficou mais exigente. Ele precisa de muitos produtos e novidades. Somos mais rápidos e criativos", diz Joilma.

