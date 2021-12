Número de domésticos se mantém estável na RMS

O crescimento do número de diaristas e a manutenção do nível do emprego doméstico foram os principais resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego no segmento de emprego doméstico da região metropolitana de Salvador (PED-RMS), divulgada nesta quarta-feira, 19, comparando 2016 com outros anos da série histórica iniciada em 1997.

A boa notícia é que em 2016 a ocupação no emprego doméstico manteve o mesmo nível de 2015. Quanto à forma de contratação, o emprego com carteira assinada continuou crescendo, embora em ritmo menos acelerado, enquanto diminuiu a contratação ilegal.

Por outro lado, o aumento significativo no número de diaristas é resultado do agravamento da crise econômica em 2016 e do declínio do mercado de trabalho em geral, com crescimento intenso do desemprego e redução nos rendimentos do trabalho.

A pesquisa mostrou que as mulheres respondem por 95,6% das posições de trabalho dos serviços domésticos na RMS, sendo cerca de 113 mil trabalhadoras, ou 16,8% do total da ocupação feminina. O segmento registrou pequeno declínio em 2015, e voltou a elevar sua importância em 2016.

A divulgação foi feita pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (Seplan). A PED-RMS é analisada pela SEI com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a Fundação Seade do Estado de São Paulo, a Secretaria de Trabalho do Estado da Bahia (Setre) e o apoio do Fundo de Amparo ao Trabalhador do Ministério do Trabalho.

