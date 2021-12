Novos acionistas do Grupo A TARDE são apresentados

Os funcionários do Grupo A TARDE brindaram nesta terça-feira, 26, na sede da Avenida Tancredo Neves, em Salvador, o anúncio da venda das empresas jornalísticas para a holding paulista Piatra SP Participações S/A, liderada pelos empresários Felício Rosa Valarelli Junior, sócio da WYX Holding, e Roberto Lázaro, sócio do Grupo DX Investimentos.

Em evento no parque industrial da empresa, o diretor-presidente André Blumberg anunciou a reorganização societária e a saída da família Simões do comando do veículo centenário, do jornal popular Massa!, do Portal A TARDE e da rádio A TARDE FM.

"Jamais perdemos a esperança de fazer desse grupo uma empresa perene, que ainda tenha mais 103 anos de história pela frente", afirmou Blumberg, antes de apresentar os novos sócios da empresa jornalística.

Expertise

Especialista em recuperar empresas em situação financeira complicada, os sócios pretendem resolver os problemas de A TARDE em até cinco anos, no máximo, conforme expectativas de Felício Valarelli Júnior.

Segundo os empresários, que atuam nos ramos da moda, química e petroquímica, entre outros, uma grande reformulação administrativa será feita na empresa, com o objetivo de otimizar recursos e aumentar a eficiência mercadológica dos produtos do grupo.

Eles destacaram a credibilidade da marca como principal chamariz para a efetivação da compra e prometeram manter a independência política dos veículos.

"Nós já queríamos entrar no segmento de mídia e o jornal A TARDE é um veículo com credibilidade, que tem um nome no mercado. A reformulação do grupo não pode afetar a agilidade e o compromisso jornalístico com a verdade e a imparcialidade, que garantiu ao jornal ser essa referência", afirmou Valarelli.

Impresso mantido

O empresário garantiu, ainda, que os produtos impressos serão mantidos. No entanto, avaliou que a modernização do jornalismo é "inevitável" nos dias atuais, quando cresce o uso de equipamentos tecnológicos portáteis.

"Os produtos online vêm com força, mas, para nós, o impresso não morre por estar incluso na cultura das cidades. Assim como a juventude gosta de informação rápida, outros públicos gostam de ler jornal. O assinante precisa ter poder de escolher como consumir a informação", afirmou o executivo.

Valores e outros detalhes da transação não foram revelados, por conta da cláusula de confidencialidade incluída no contrato assinado entre as partes.

Em nota emitida logo após o anúncio, o Grupo A TARDE destacou o compromisso dos seus veículos com a informação em 103 anos de história do diário na casa dos baianos.

Trajetória

Fundado em 15 de outubro de 1912 pelo jornalista e empresário Ernesto Simões Filho, A TARDE é o jornal baiano mais antigo em circulação, estando presente em diversos momentos históricos da Bahia e do Brasil.

Inovador desde o lançamento, o veículo trouxe, no seu nascimento, novidades gráficas e introduziu nos jornais baianos os anúncios populares, sendo copiado, mais tarde, por diversas publicações.

Atualmente, além das seções diárias Salvador, Bahia, Economia, Política, Brasil, Mundo, Caderno 2+ e A TARDE Esporte Clube, o jornal publica os cadernos semanais Imobiliário, Classiautos, Empregos, Concursos & Negócios, além da seção infantil A Tardinha, da revista Muito e de edições anuais diversas, como o Dia da Consciência Negra.

