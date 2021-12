Novo sistema de pagamentos já tem 1 milhão de clientes

>> Você tem alguma dúvida sobre o DDA? Sua pergunta pode ser respondida e publicada

Entrou em vigor em todo o País, nesta segunda, o novo sistema de cobrança bancária DDA (débito direto autorizado), que permite aos consumidores e empresas visualizar o boleto de cobrança antes de autorizar o pagamento de uma fatura. O sistema, lançado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), já foi incorporado pelos grandes bancos e tem como principal diferença para o débito automático a autorização prévia dos consumidores antes da compensação.

Segundo dados da Febraban, mais de 1,044 milhão de clientes já se inscreveram no DDA, apesar da sua não-obrigatoriedade. Um dos incentivos para os consumidores é que não serão cobradas tarifas, além da maior agilidade no pagamento dos débitos.

Para Marcos Diegues, assessor jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), esta é uma estratégia de lançamento dos bancos para atrair mais clientes. “Banco oferecendo serviços de graça, eu tenho as minhas dúvidas sobre quanto irá durar”, diz.

O advogado também se diz descrente sobre uma possível redução de valores nos serviços, especulada pelo presidente da Associação dos Bancos do Estado da Bahia, Fernando Antônio Tenório, na apresentação do DDA em Salvador, uma vez que as empresas deixam de ter despesas com postagens do boleto.

“Esperamos para ver se vai se concretizar. Já é uma boa economia para os bancos de papel e de tinta”, diz Marcos Diegues. A Febraban pretende reduzir em três anos, 50% dos dois bilhões de boletos emitidos anualmente.

Com o DDA, podem-se pagar boletos de escolas, planos de saúde, financiamentos, etc. Só após seis meses de implantação, o sistema apresentará a fatura com o detalhamento, no caso dos cartões de crédito. Serviços públicos, como água, telefone e luz, ficam de fora.

Os comprovantes de pagamento ficarão guardados no sistema virtual por cinco anos. O consumidor também poderá imprimir o recibo. Mesmo assim, o economista Hildebrando de Carvalho recomenda cautela. “É importante ter um controle pessoal destes pagamentos e imprimir os comprovantes para guardá-los”, aconselha.

