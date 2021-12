Novo shopping deve gerar 8 mil postos de trabalho em Lauro de Freitas

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai ganhar um novo shopping. Com entrega prevista para o início de 2019, o empreendimento espera gerar 8 mil empregos.

A prefeita Moema Gramacho visitou as obras na quinta-feira, 30, constatando que mais de 80% dos trabalhadores são do município. Quando o shopping for inaugurado, os moradores de Lauro de Freitas devem ser priorizados na concorrência pelas vagas das lojas, salientou Moema.

Além da prefeita, os secretários de Administração Ailton Florêncio, da Fazenda Aristóteles Menezes e de Desenvolvimento Urbano José de Souza Pires, estiveram presentes e conheceram uma nova técnica utilizada nas obras que agiliza o processo.

O diretor de empreendimento Eduardo Oliveira acompanhou a prefeita durante a visita junto com o diretor do Shopping da Bahia, Everton Visco, e Carlos Alberto Oliveira Neto da EO Engenharia, responsável pelo empreendimento. De acordo com o projeto, o novo shopping terá 187 lojas, 12 lojas âncora, cinema e quatro grandes restaurantes na área de alimentação.

“Fomos conhecer o local onde está sendo construído o shopping e fizemos avaliação de outros espaços que estão no entorno e que podem ser agregados. Discutimos a mobilidade e a interligação do shopping com o restante do município”, disse, conforme nota da assessoria, a prefeita.

Ainda segundo a nota, Carlos Alberto Coelho Oliveira Neto, da EO Engenharia, informou que a equipe está empenhada em fazer do shopping um novo marco na área de lazer de Lauro de Freitas. “O empreendimento vai trazer requalificação de toda área próxima. No planejamento a prioridade é agregar qualidade na vida dos cidadãos do município”.

