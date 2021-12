Novo fungo ameaça plantações de banana

Terceiro produtor mundial de banana e segundo maior em área plantada (500 mil hectares), o Brasil e demais países produtores da América Latina estão sob nova ameaça às bananeiras que produzem os tipos prata e cavendish (banana d'água).



Uma nova variante da raça 1 da Foc - o mal-do-Panamá - causado pelo fungo de solo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, denominado raça 4 tropical (R4T) tem se espalhado da Ásia para África e Oriente Médio, provocando a destruição de mais de 100 mil hectares (ha) plantados com banana.



A proliferação da raça 1 de Foc, na metade do século XX, uma das 10 doenças mais importantes da história da agricultura, causou o desaparecimento da maioria das plantações comerciais da variedade gros Michel no mundo, e no Brasil, da variedade maçã, muito apreciada pelo consumidor brasileiro.



A raça 4 tropical é mais agressiva que a raça 1 e, segundo estimativas, mais de 80% das bananas produzidas hoje no mundo, provém de variedades suscetíveis a essa doença. No Brasil esse percentual pode chegar a 90% da produção nacional.



A Bahia é o segundo maior produtor de banana do país, com 1,2 milhão de toneladas. É é um dos principais produtos da agricultura familiar, gerando renda para milhares de famílias.



Embrapa



Fernando Haddad, pesquisador especializado em fitopatologia e gestor do Núcleo Tecnológico de Recursos Genéticos e Desenvolvimento de Variedades da unidade Mandioca e Fruticultura da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Cruz da Almas, explica que, diante da ampla experiência no manejo da raça 1 de Foc, foram intensificadas pesquisas para geração de conhecimento e tecnologia de prevenção à entrada da variante no país.



Estas vão desde o manejo de focos da doença à disponibilização de variedades resistentes, por meio do melhoramento genético.



O pesquisador destacou, porém, que o melhor caminho vem através dos resultados preliminares do programa da Embrapa do desenvolvimento de híbridos por 'melhoramento in vitro'



O programa de melhoramento de banana da Embrapa vinha trabalhando no desenvolvimento de cultivares dos tipos prata e maçã, devido às demandas de mercado e tecnológicas. Mas tem ocorrido mudanças nas últimas décadas e as variedades Cavendish vem dominando o mercado.



A pesquisa in vitro pode ser tratada pela Embrapa como um negócio tecnológico por gerar híbridos cavendish resistentes não só a R4T, mas a outras doenças como a Sigatoka-negra, festeja Haddad.



Este caminho é fruto da parceira estabelecida em 2009 com o Plant Research International da Universidade de Wageningen (Holanda), explica Haddad.



Esta permitiu, entre outras ações, o desenvolvimento do método de diagnóstico para R4, seleção de plantas resistentes desenvolvido pela Embrapa e avaliação da resistência à R4T de variedades de interesse comercial para o Brasil .



A empresa brasileira lançou variedades resistentes a raça 1 que ocorre no Brasil, tais como 'BRS Platina' (tipo Prata) e 'BRS Princesa' (tipo Maçã). Mas o trabalho na Holanda, ressalva Haddad, identificou as cultivares prata-anã (60% do consumo no mercado interno) e a maçã como suscetíveis a R4T.



O pesquisador disse ainda que o método de diagnóstico molecular desenvolvido para R4T surgido das pesquisas locais é hoje amplamente utilizado como referência em diversos países, principalmente na América Latina, onde foi adotado pela maioria das organizações de proteção fitossanitárias como suporte aos programas de quarentena.

