Novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 começam a circular na segunda

O Banco Central (BC) confirmou que as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 devem entrar em circulação no País nesta segunda-feira, 29. A informação foi divulgada à imprensa na tarde desta sexta-feira, 26. A chamada segunda família de cédulas foi lançada em fevereiro de 2010 com o objetivo de evitar falsificações, segundo o BC.

> Conheça a segunda família de notas do real

As novas notas têm tamanhos diferentes das antigas, sendo que a de R$ 2 é a menor delas, com 12,1 centímetros de largura por 6,5 centímetros de altura. Já a de R$ 5 tem 12,8 centímetros de largura por 6,5 centímetros de altura. Todas as cédulas da primeira família do Real tinham 14 centímetros de largura por 6,5 centímetros de altura. Segundo o BC, além dos tamanhos diferenciados, as novas cédulas possuem elementos de segurança mais modernos e mais fáceis de verificar.

Em nota, o Banco Central explicou que os principais itens de segurança nas duas cédulas são a marca d'água, o quebra cabeças, no qual o valor da cédula aparece quando examinada contra a luz, marcas em alto relevo e elementos fluorescentes, visíveis sob a luz ultravioleta. De acordo com o BC, as cédulas já existentes continuarão valendo até a substituição integral.

adblock ativo